В Норвегии восемь граждан России попали в больницу после ДТП

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Восемь россиян попали в больницу города Киркенес на севере Норвегии после ДТП, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве.

"Речь не идет о каких-то серьезных повреждениях, угрозы жизни, здоровью нет. Из восьми граждан пять должны быть выписаны в ближайшее время, а троих будут дообследовать", — отметили в диппредставительстве.

Там пока не смогли уточнить фамилии пострадавших.

По словам собеседника агентства, работники больницы оповестили пациентов, что они могут обратиться в генконсульство за необходимой помощью, но пока таких звонков не поступало.

ДТП с автобусом из России произошло в губернии Финнмарк около поселка Стонга.