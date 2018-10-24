Под Краснодаром произошло подтопление железнодорожных путей

КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Подтопление железнодорожных путей произошло в Туапсинском районе Краснодарского края, на движение пассажирских поездов это не повлияло, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

"В результате сильных дождей на станции Гойтх Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги произошло подтопление железнодорожных путей. На движение пассажирских поездов данное происшествие не повлияло", — говорится в сообщении.

В пресс-службе СКЖД уточнили, что для координации работ по ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб.