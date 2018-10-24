В Якутии нашли живыми пропавших в тундре людей

ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Трех человек, пропавших в Анабарском районе Якутии, нашли в охотничьей избушке, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Более четырех суток в Анабарском районе велись поиски местных жителей — Олега Туприна с 19-летней дочерью и их друга Федора Спиридонова. 18 октября они выехали на двух снегоходах из села Саскылах в сторону села Юрюнг-Хая. С тех пор их местонахождение было неизвестно.

Силами жителей и администрации района поиски начались 20 октября. Позже на поиски пропавших вылетел вертолет алмазодобывающей компании. В среду в поисковых мероприятиях повторно был задействован вертолет компании "Алмазы Анабара" (дочернее предприятие ПАО "Алроса"). Однако поиски с воздуха не привели к результатам. Вместе с тем, спасатели отметили, что появилась надежда — пропавшие живы, так как на реке не обнаружено трещин, свидетельствующих об их провале под лед.

"Вечером 24 октября в местности "Средняя" в 90 километрах от села Саскылах Анабарского района в охотничьей избушке обнаружены трое пропавших. Состояние здоровья удовлетворительное", — информирует пресс-служба.

Одна из пропавших – известная в Якутии исполнительница, которая вместе со своей сестрой-близнецом стала популярна в соцсетях.

Всего в поисковых мероприятиях было задействовано 13 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — два человека и одна единица техники.