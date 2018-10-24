В Сочи проходят масштабные обыски по делам о коррупции

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Масштабные обыски идут в Сочи по делам о коррупции, сообщает в среду СК РФ в Whatsapp.

"Сотрудники Следственного комитета России проводят масштабные следственные действия в Сочи в рамках уголовных дел, возбужденных по коррупционным преступлениям", — говорится в релизе.

Как заявляли РИА Новости в мэрии, следственные действия прошли сегодня в кабинете вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера, курирующего строительство, и директора департамента архитектуры Владимира Малова.

Кроме того, недавно силовики задержали первого вице-мэра города Сергея Юрина и группу других чиновников, после чего отвезли их в Москву — это распространенная практика при расследовании крупных коррупционных преступлений в регионах. Позже Басманный суд Москвы взял Юрина под стражу.