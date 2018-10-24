В кабинетах еще двух сотрудников мэрии Сочи прошли следственные действия

СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. Следственные действия в среду шли в кабинете заместителя главы Сочи, директора департамента строительства администрации города Ивана Бомбергера и директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимира Малова, сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее сообщалось, что первого вице-мэра города Сергея Юрина и группу других чиновников задержали и доставили в Москву. Позже Басманный суд Москвы взял Юрина под стражу.

"С утра следственные действия шли в кабинете заместитель главы Сочи, директора департамента строительства администрации города Ивана Бомбергер и директора департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимира Малова. По остальным деталям на данный момент прокомментировать нечего", — сообщили в мэрии.