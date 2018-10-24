Витрины оружейного магазина в Керчи, где купил ружье Росляков, опустели

КЕРЧЬ, 24 окт — РИА Новости. В настоящее время витрины в магазине "Оружейник" в Керчи, где приобрел ружье расстрелявший людей в колледже студент Владислав Росляков, пусты, передает корреспондент РИА Новости.

В витринах отсутствуют размещавшиеся там ранее модели ружей и пистолетов. По словам продавцов, убрать их со всеобщего обозрения попросили после трагических событий.

В среду 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.