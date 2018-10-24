В Чите суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьницы

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Ингодинский районный суд Читы избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве 12-летней школьницы в виде ареста сроком на 2 месяца, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала 19 октября в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве и передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на 23 октября был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Обвиняемому предъявлено обвинение в убийстве.

"Только что суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил обвиняемому меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца до 22 декабря", — сказал Марков.