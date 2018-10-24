На территории московского зоопарка обнаружили фрагменты костей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту обнаружения на Большой Грузинской улице в Москве фрагментов костей, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 23 октября 2018 года рабочие при замене теплотрассы по улице Большая Грузинская в городе Москве обнаружили 14 фрагментов костей", — сказала Иванова.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что находка была сделана на территории зоопарка. Кости, по предварительным данным, человеческие.

Иванова добавила, что следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Скелетированные останки на территории зоопарка находят не первый раз. В 2016 году при проведении земляных работ у входа в зоопарк рабочие обнаружили костные останки. Тогда руководство зоопарка обратилось к археологам и в следственные органы.