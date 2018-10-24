Задержанный в Иркутской области педофил скрывался в лесу

ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Педофил, изнасиловавший двух школьниц в Иркутской области и задержанный гражданами в деревне Столбова, скрывался в лесу, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает СУСК РФ региона.
"Все это время Сергей Шеремет скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от указанной деревни. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудниками СКР проводятся судебные медицинские, генотипические, дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы.