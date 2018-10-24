В Курской области пропал восьмилетний мальчик

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Поиски восьмилетнего мальчика, который накануне не вернулся из школы, ведутся в Курской области, сообщает в среду управление МВД по региону.

По данным полиции, ребенок пропал без вести 23 октября в городе Железногорск.

"Он не вернулся из школы… На поиски несовершеннолетнего задействован весь личный состав МО МВД России "Железногорский", иные правоохранительные органы и более 250 волонтеров", — говорится в сообщении.

Рост мальчика — 130-140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в темно-синюю куртку с красными рукавами, красно-синюю шапку, темные вельветовые джинсы, сине-белые кроссовки.

"С собой у мальчика был школьный рюкзак темно-синего цвета с человеком-пауком, а также синий пакет со сменной обувью. На пакете нарисованы машинки", — информирует полиция.