Житель Камчатки получил 16 лет колонии за убийство четырехмесячной дочери

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт — РИА Новости. Житель села Тигиль на Камчатке приговорён судом к 16 годам лишения свободы за убийство своей четырёхмесячной дочери, сообщает прокуратура края, выступавшая стороной обвинения.

Отмечается, что преступление было совершено в июле этого года и расследовалось следственным управлением СК РФ по Камчатскому краю. Ребёнок, кричавший от голода, мешал спать пьяному 34-летнему отцу, из-за чего он нанес девочке травмы головы, несовместимые с жизнью.

По данным ведомства, мужчина является хроническим алкоголиком, длительное время нигде не работал, неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, а на момент совершения убийства отбывал условное наказание.

"Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы. С учетом отмены условного наказания по предыдущему приговору по совокупности приговоров назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы с его отбыванием в колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, добавив, что приговор в силу ещё не вступил.

В прокуратуре также подчеркнули, что уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего также возбуждено в отношении 35-летней матери девочки.