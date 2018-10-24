НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Три человека погибли и двое получили травмы в среду в результате лобового столкновения двух автомобилей в Убинском районе Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
В результате сильнейшего удара на месте аварии от полученных травм скончался водитель автомобиля Toyota 1966 года рождения. Водитель и пассажиры Nissan X-Trail были доставлены в больницу, где от полученных травм скончалсь водитель и пассажир — женщина 1981 года рождения. Двое несовершеннолетних детей, также находившихся в салоне Nissan X-Trail, находятся в больнице.
Выясняются все обстоятельства аварии.