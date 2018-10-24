Полпред в СФО рассказал о проблемах противопожарной безопасности в Сибири

НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Проблемы противопожарной безопасности в регионах Сибири после трагического пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово до сих пор в полной мере не искоренены, заявил в среду полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.
Меняйло отметил, что ЧП в Кемерово поставило под сомнение эффективность проводимой системной противопожарной работы и показало, что все должностные лица были на месте и все знали о грубейших нарушениях противопожарной безопасности, в частности, в этом торговом центре.
"Но никаких мер по предотвращению трагедии принято не было ни органами госпожнадзора, ни правоохранительными органами прокуратуры. Все институты власти на тот момент, к сожалению, принципиальной позиции не проявили", — сказал он.
"Как результат — очень много объектов массового пребывания людей, в том числе ТРЦ и спорткомплексы не отвечали требованиям или не в полной мере отвечали требованиям пожарной безопасности. Совместной работой эти требования были выдвинуты компаниям, которые их эксплуатируют. Идет работа по приведению в соответствие. Как результат — после этой работы не было допущено гибели людей в местах массового пребывания", — сказал он.