НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Трагедия в Керчи стала показательной с точки зрения неэффективной профилактической работы с молодежью, главам субъектов Федерации стоит повысить уровень профилактики, а также усилить контроль за оборотом оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе.
Он отметил, что трагедия в Керчи стал не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников — ранее такое происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.
Следствие идет, истинные причины преступления будут установлены, виновных привлекут к ответственности, добавил Патрушев,
"Но уже сейчас очевидно, что руководителям субъектов Федерации, территориальных органов исполнительной власти крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану подобных объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы с молодежью", — добавил Патрушев.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.