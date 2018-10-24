НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. Трагедия в Керчи стала показательной с точки зрения неэффективной профилактической работы с молодежью, главам субъектов Федерации стоит повысить уровень профилактики, а также усилить контроль за оборотом оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Новосибирске на выездном совещании по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе.

"Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе в Керченском политехническом колледже, в результате которой погиб 21 человек, более 50 получили ранения", — сказал Патрушев.

Он отметил, что трагедия в Керчи стал не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников — ранее такое происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.

"Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей ", — подчеркнул секретарь СБ.

Следствие идет, истинные причины преступления будут установлены, виновных привлекут к ответственности, добавил Патрушев,

"Но уже сейчас очевидно, что руководителям субъектов Федерации, территориальных органов исполнительной власти крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану подобных объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы с молодежью", — добавил Патрушев.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза, требуется "принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов".

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.