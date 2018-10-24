В Красноярском крае возбудили дело о мошенничестве в банке

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Более ста вкладчиков в Красноярске потеряли 153 миллиона рублей из-за мошенничества руководства банка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

"Руководители одной из коммерческих организаций с использованием своего служебного положения через операционные офисы реализовывали векселя другой финансово-торговой компании. Однако полученные средства со счетов фирмы были сняты, соответственно, обналичить ценные бумаги клиенты не смогли. Таким образом, были похищены деньги 120 граждан, проживающих на территории Красноярска и Красноярского края. Общая сумма ущерба составила 153 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", ее санкция предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ). В начале сентября несколько десятков вкладчиков этого банка устроили пикет у красноярского офиса с призывами вернуть деньги.

Банк России в апреле взял АТБ на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным РИА Новости, АТБ на 1 июля занимал 62-е место по величине активов среди российских банков с показателем в 114,1 миллиарда рублей.