Патрушев заявил о росте уровня террористической активности в Сибири

НОВОСИБИРСК, 24 окт — РИА Новости. В Сибирском федеральном округе растет уровень террористической активности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности в регионе.

Так, за девять месяцев этого года в Сибири возбудили 56 уголовных дел, связанных с терроризмом.

По его словам, это связано в том числе и с тем, что в регионе стало больше трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья.

"Поступающая информация свидетельствует о том, что объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций", — отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза также раскритиковал уровень антитеррористической защиты объектов в СФО.

"Только в первом полугодии 2018 года органами прокуратуры в округе выявлено более девяти тысяч нарушений законодательства о противодействии терроризму, привлечено к административной ответственности около 3,5 тысяч должностных лиц", — сказал он и добавил, что в основном это касается объектов образования, культуры, спорта и религии.

Отдельно Патрушев призвал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса, особенно в Хакасии, Забайкальском крае, Новосибирской и Томской областях.

Транспортная безопасность

Кроме того, секретарь Совбеза раскритиковал уровень транспортной безопасности в Сибири.

Так, он назвал сложившуюся ситуацию сложной.

Патрушев рассказал, что в ходе проверок выяснилось, что на ключевых объектах транспортной инфраструктуры из-за недостаточного финансирования устанавливали несертифицированное оборудование — видеокамеры, рентгено-телевизионные установки, интроскопы. Например, в Омском аэропорту, железнодорожных вокзалах Новосибирска, Томска, Красноярска и Омска.

В границах железнодорожных станций нет контрольно-пропускных пунктов, на которых должен проводиться досмотр пассажиров, транспортных средств, грузов, багажа, добавил секретарь Совбеза.

Он призвал в кратчайшие сроки устранить эти нарушения.