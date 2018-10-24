МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих, сообщили РИА Новости в Greenpeace России; в Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с Погранслужбой ФСБ.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов в России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях. При этом дальневосточная плотоядная популяция косатки в 2018 году внесена в красную книгу Камчатского края.

"Под видом просвещения и культуры ведётся грязный бизнес на редких косатках. В настоящее время готовится вывоз из России в Китай 13 косаток. Они выловлены в 2018 году якобы в учебных и культурно-просветительских целях, но на самом деле речь идёт о коммерции с баснословными барышами. За одну косатку можно выручить несколько миллионов долларов", – заявили в Greenpeace.

Экологи со ссылкой на базу данных таможенных деклараций отмечают, что экспорт косаток из России в Китай в 2013-2017 годах составил 15 особей. По данным российских таможенных деклараций, косатки продаются в КНР по цене около миллиона долларов за особь. Однако китайские океанариумы на своих сайтах сообщают, что стоимость одной купленной в России косатки составляет 45 миллионов юаней — около 6,5 миллиона долларов, подсчитали в организации.

"По косвенным данным известно, что сейчас по меньшей мере 11 из 13 косаток содержатся в пункте передержки в бухте Средняя недалеко от города Находка", – отметили в Greenpeace.

Не продажа, а аренда

Как подтвердил РИА Новости временно исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов, запрос на вывоз морских млекопитающих за границу могут подать организации, получившие у Росрыболовства право на отлов в культурно-просветительских целях. При этом животные формально не продаются китайским океанариумам, а сдаются в аренду.

"Такая вот форма, весьма своеобразная. Мы изучаем эту проблему. Поскольку береговая охрана Пограничной службы обязана надзирать за добычей биоресурсов в море, она у нас запросила материалы, мы им копии пересылаем для рассмотрения. Видимо, общая позиция будет выработана, насколько это экономически целесообразно и в правовом отношении верно", – сказал Амирханов.

Бизнес на косатках неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов. В июне 2018 года Генеральная прокуратура России организовала уголовное преследование лиц за незаконную продажу семи косаток.

"Установлено, что в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более 10 особей", — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Согласно таможенным документам, стоимость только одной косатки составила 77 миллионов рублей, а общая сумма причиненного государству ущерба превышает 270 миллионов рублей, отмечает Генпрокуратура.