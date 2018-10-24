МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих, сообщили РИА Новости в Greenpeace России; в Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с Погранслужбой ФСБ.
"Под видом просвещения и культуры ведётся грязный бизнес на редких косатках. В настоящее время готовится вывоз из России в Китай 13 косаток. Они выловлены в 2018 году якобы в учебных и культурно-просветительских целях, но на самом деле речь идёт о коммерции с баснословными барышами. За одну косатку можно выручить несколько миллионов долларов", – заявили в Greenpeace.
"По косвенным данным известно, что сейчас по меньшей мере 11 из 13 косаток содержатся в пункте передержки в бухте Средняя недалеко от города Находка", – отметили в Greenpeace.
Не продажа, а аренда
"Такая вот форма, весьма своеобразная. Мы изучаем эту проблему. Поскольку береговая охрана Пограничной службы обязана надзирать за добычей биоресурсов в море, она у нас запросила материалы, мы им копии пересылаем для рассмотрения. Видимо, общая позиция будет выработана, насколько это экономически целесообразно и в правовом отношении верно", – сказал Амирханов.
Бизнес на косатках неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов. В июне 2018 года Генеральная прокуратура России организовала уголовное преследование лиц за незаконную продажу семи косаток.
"Установлено, что в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более 10 особей", — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Согласно таможенным документам, стоимость только одной косатки составила 77 миллионов рублей, а общая сумма причиненного государству ущерба превышает 270 миллионов рублей, отмечает Генпрокуратура.