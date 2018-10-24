Крупный пожар на рынке под Астраханью потушен

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. МЧС РФ сообщил о полной ликвидации пожара на рынке "Хитрый" в городе Ахтубинске Астраханской области.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на рынке поступило в 18.40 (17.40 мск). Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В 19.55 пожар был локализован, в 22.35 — ликвидировано открытое горение. Из-за задымления из близлежащих домов были эвакуированы 85 человек, которых разместили в местной школе.

"Пожар на продуктово-вещевом рынке в Астраханской области полностью ликвидирован", — сообщается бегущей строкой на сайте МЧС РФ.