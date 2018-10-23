Под Саратовом погиб шестиклассник, надышавшись газом из зажигалки

САРАТОВ, 23 окт — РИА Новости. Школьник погиб в городе Вольске Саратовской области, надышавшись газом из зажигалки, проводится проверка, сообщили в областной прокуратуре.

"В поселке Большевик города Вольска за хоккейной коробкой на стадионе обнаружено тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным, смерть шестиклассника наступила в результате вдыхания паров газов из зажигалки", — говорится в сообщении.

По данному факту местным следственным отделом СУСК по Саратовской области начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи в настоящее время проводят осмотр места происшествия.

"Одновременно прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", — отметили в надзорном ведомстве.