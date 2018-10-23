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Происшествия

Ведущая объяснила появление в эфире девушки под именем погибшей в Керчи

Сюжет:
Нападение на Керченский политехнический колледж (446)
(обновлено: 21:21 23.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТраурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывыТраурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Колледж готовится возобновить занятия после того, как 17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрывы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева пояснила, почему одну из участниц спецвыпуска, посвященного трагедии в Керчи, представили как другую девушку, как оказалось впоследствии, погибшую.

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Мария Крицкая
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По словам Скабеевой, представившаяся именем Алины Керовой заявила, что действительно учится в керченском колледже, но побоялась назвать свое настоящее имя. На момент выхода программы в эфир, фамилия Керовой еще не появилась в списках жертв трагедии.

"Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии", — написала телеведущая в Instagram.

Скабеева отметила, что редакторы программы искали очевидцев нападения на колледж, в том числе, через соцсети. Телефон этой девушки им дала волонтер, занимавшаяся сбором крови для пострадавших.

"Мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17:44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины", — рассказала телеведущая.

Скабеева подчеркнула, что авторам передачи до сих пор не известны истинные мотивы, побудившие девушку представиться чужим именем.

"Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим", — заключила телеведущая.

Трагедия в Керчи

Сотрудники МЧС и Росгвардии у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа.

Пострадали более 50 человек. Изначально возбудили уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Возраст владения оружием могут увеличить

Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
© РИА Новости / СК РФ
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После трагедии член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди предложила увеличить возраст владения оружием до 21 года.

В настоящее время правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия обладают люди старше 21 года. При этом люди старше 18 лет могут приобрести охотничье или гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

При этом сенатор считает необходимым разрешить каждому региону снижать или повышать возрастную планку владения оружием на 2 года.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила за повышение до 25 лет возраста для покупки оружия.

"Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни? Мне кажется, очень важно, когда выдается оружие, чтобы коллектив об этом знал, об этом нужно сообщать", — сказала Москалькова.

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