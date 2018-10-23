СК завел дело после пожара на заводе во Владикавказе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе и гибели сотрудника МЧС, сообщает пресс-служба СУСК по Республике Северная Осетия – Алания.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов". При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении элетролитного цеха открытого акционерного общества "Электроцинк" и гибели сотрудника МЧС России по РСО-Алания при тушении пожара по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.