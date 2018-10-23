Родственники погибшего при тушении "Электроцинка" пожарного получат выплату

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Родственники пожарного, погибшего при тушении возгорания на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, могут получить выплату в размере 2,6 миллиона рублей от страховой группы "Согаз", сообщает страховщик.
"Родственники сотрудника МЧС, погибшего при тушении пожара на объекте, имеют право на выплату в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья личного состава МЧС России, заключенным между АО "Согаз" и указанным министерством. Страховая сумма в случае гибели (смерти) застрахованного лица установлена в размере 2,562 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Еще один сотрудник МЧС, участвовавший в тушении и обратившийся впоследствии за медицинской помощью, также может рассчитывать на страховую выплату.
У компании также заключен договор страхования гражданской ответственности эксплуатанта опасного объекта с владельцем завода "Электроцинк".
Специалисты "Согаза" в настоящее время изучают обстоятельства произошедшего.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье. Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов". При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.