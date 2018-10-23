Родственники погибшего при тушении "Электроцинка" пожарного получат выплату

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. Архивное фото

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. Архивное фото

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Родственники пожарного, погибшего при тушении возгорания на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, могут получить выплату в размере 2,6 миллиона рублей от страховой группы "Согаз", сообщает страховщик.

"Родственники сотрудника МЧС, погибшего при тушении пожара на объекте, имеют право на выплату в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья личного состава МЧС России, заключенным между АО "Согаз" и указанным министерством. Страховая сумма в случае гибели (смерти) застрахованного лица установлена в размере 2,562 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Еще один сотрудник МЧС, участвовавший в тушении и обратившийся впоследствии за медицинской помощью, также может рассчитывать на страховую выплату.

У компании также заключен договор страхования гражданской ответственности эксплуатанта опасного объекта с владельцем завода "Электроцинк".

Специалисты "Согаза" в настоящее время изучают обстоятельства произошедшего.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье. Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов". При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.