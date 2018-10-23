Ведущая "России 1" объяснила появление в эфире "погибшей" в Керчи студентки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Девушка, представившаяся в эфире телеканала "Россия 1" именем погибшей Алины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа, но побоялась назвать свое настоящее имя, сообщила телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в Instagram.
"Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии", — написала Скабеева.
"Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины", — рассказала телеведущая.
Она добавила, что в неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира имени Алины Керовой не было, а официальные списки появились на следующий день.
"Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой", — заявила телеведущая.