Ведущая "России 1" объяснила появление в эфире "погибшей" в Керчи студентки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Девушка, представившаяся в эфире телеканала "Россия 1" именем погибшей Алины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа, но побоялась назвать свое настоящее имя, сообщила телеведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в Instagram.

Ранее некоторые СМИ обратили внимание на то, что 17 октября в спецвыпуске программы "60 минут" появилось интервью девушки, которую представили как студентку Керченского политехнического колледжа Алину Керову. Однако позже выяснилось, что на самом деле Алины Керовой нет в живых — ее имя числится в списках погибших.

"Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии", — написала Скабеева.

Она пояснила, что авторы программы искали очевидцев нападения на колледж, в том числе в социальных сетях. Номер телефона девушки, интервью с которой вышло в эфир, дала им волонтер, организовавшая сбор крови для пострадавших. Девушка ответила на звонок и согласилась на интервью.

"Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины", — рассказала телеведущая.

Она добавила, что в неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира имени Алины Керовой не было, а официальные списки появились на следующий день.

Скабеева отметила, что истинные мотивы, побудившие студентку представиться чужим именем, редакции "60 минут" до сих пор не известны.

"Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой", — заявила телеведущая.

Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа, более 70 человек пострадали. Первоначально следователи возбудили дело о теракте, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.