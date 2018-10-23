В Иркутске депутата гордумы обвинили в убийстве двух человек

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Депутату гордумы Иркутска предъявлено обвинение в убийстве двух человек в 1997 году, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.

По информации следствия, уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек) расследуется по факту исчезновения двух мужчин в Чите в 1997 году. Следователи полагают, что пропавшие являлись членами преступной группировки и были убиты в том же году.

"Обвинение в убийстве двух человек предъявлено депутату думы города Иркутска", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в данный момент депутат задержан и доставлен в Читу. Во вторник ему было предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что речь идет о депутате Александре Панько.