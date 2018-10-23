Охранник поезда Москва – Казань запер проводницу из-за недостачи ложки

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Сотрудник службы охраны отказался выпускать из вагона проводницу поезда Москва – Казань по прибытии в парк из-за недостачи ложки, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
"В ходе проведения проверки по данному факту сотрудниками транспортной полиции установлено, что по прибытии пассажирского поезда в технический парк во время сдачи вагона после рейса между 37-летним работником организации, осуществляющей охрану и экипировку вагонов, и 54-летней проводницей возник словесный конфликт из-за недостачи ложки", — рассказали в управлении на транспорте.
По информации собеседника агентства, физическая сила в отношении женщины не применялась, ее здоровью ничего не угрожало, в медицинской помощи она не нуждалась.
"Вскоре конфликт был исчерпан, стороны друг к другу претензий не имеют", — отметил представитель МВД.