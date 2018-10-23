Охранник поезда Москва – Казань запер проводницу из-за недостачи ложки

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Сотрудник службы охраны отказался выпускать из вагона проводницу поезда Москва – Казань по прибытии в парк из-за недостачи ложки, сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Сообщение о том, что в пассажирском поезде Москва – Казань работник организации, осуществляющей охрану и экипировку вагонов, не выпускает проводницу из состава, поступило в дежурную часть Казанского линейного управления МВД России на транспорте 16 октября, однако огласку дело получило только сегодня.

"В ходе проведения проверки по данному факту сотрудниками транспортной полиции установлено, что по прибытии пассажирского поезда в технический парк во время сдачи вагона после рейса между 37-летним работником организации, осуществляющей охрану и экипировку вагонов, и 54-летней проводницей возник словесный конфликт из-за недостачи ложки", — рассказали в управлении на транспорте.

По информации собеседника агентства, физическая сила в отношении женщины не применялась, ее здоровью ничего не угрожало, в медицинской помощи она не нуждалась.

"Вскоре конфликт был исчерпан, стороны друг к другу претензий не имеют", — отметил представитель МВД.