ТИРАСПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости. МВД Приднестровья подозревает задержанного в Москве жителя Тирасполя Виктора Метлинского в совершении восьми тяжких преступлений, сообщил во вторник пресс-центр МВД ПМР.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный в Москве за кражу велосипеда Виктор Метлинский признался в убийстве семи человек.

"По данным управления уголовного розыска МВД ПМР, 29-летний Виктор Владимирович Метлинский, житель города Тирасполь, уже несколько лет находился в розыске. Доказана его вина в совершении трех тяжких преступлений в столице Приднестровья: изнасилование несовершеннолетней, разбойное нападение и убийство", — говорится в сообщении.

В МВД Приднестровья уточнили, что Метлинского также "обоснованно подозревают" в убийствах пяти женщин, совершенных в Тирасполе в 2011, 2012 и 2013 годах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД ПМР установили, что подозреваемый скрывается в Москве. Приднестровские правоохранители направили российским коллегам ориентировку на подозреваемого. Сообщается, что он был задержан в Москве 19 октября.