На Урале вынесли приговор за вывод в Китай более полумиллиарда рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга во вторник приговорил к реальным и условным срокам членов организованной группы за незаконный перевод в Китай более 595 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

На скамье подсудимых оказались десять человек, двое из которых — граждане КНР.

"Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому, Льву Громову, а также Вагабу Вагабову и Чэнь Сиу — в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому, Евгению Ефимову, а также Инь Чэн и Дмитрию Важинскому — в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому", — говорится в сообщении.

Суд постановил отбывать наказание указанным лицам в исправительной колонии общего режима.

Также суд назначил еще двум участникам группы — Светлане Бывальцевой и Андрею Алиуллову — наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу, уточняет прокуратура.

По версии следствия, в 2014 году Серянин и Медведев создали на территории Екатеринбурга и Тюмени организованную группу. Серянин, действуя через возглавляемое им ООО "Игровая студия "Аврора", разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией, содержащие недостоверные сведения о целях и назначении переводов валюты в Китай, полагают следователи.

Следствие считает, что Чень Сиу систематически предоставлял Серянину деньги для незаконного перевода в валюте на территорию Китая, сообщал сведения о подставных китайских компаниях-получателях таких платежей для изготовления от их имени подложных документов финансово-хозяйственной деятельности.

С помощью этих документов участники группы обосновывали перед банками России законность этих валютных операций, полагают следователи. Для того чтобы достоверность изложенных в них сведений сомнений у банков не вызывала, Чэнь Сиу подписывал такие документы именем руководителей китайских компаний и удостоверял печатями последних, считают следователи.

В целом злоумышленники совершили таких валютных операций на сумму более 595 миллионов рублей, отмечает прокуратура.