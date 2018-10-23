На российской антарктической станции произошла поножовщина

Российская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде. Архивное фото.

Российская научная станция Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде. Архивное фото.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудника Арктического и Антарктического НИИ Сергея Савицкого, обвиняемого в покушении на убийство, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Она отметила, что инженер против такой меры пресечения не возражал. Он останется под домашним арестом до 8 декабря.

ЧП на полярной станции "Беллинсгаузен", расположенной на острове Кинг-Джордж, произошло 9 октября. По версии следствия, в столовой Савицкий ударил ножом в грудь сварщика станции.

Как сообщает сетевое издание "Конкретно.ру", раненого в тяжелом состоянии эвакуировали в больницу в Чили. У него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. Савицкого задержали 20 октября в аэропорту "Пулково".