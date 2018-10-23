Аксенов оценил действия администрации керченского колледжа при нападении

КЕРЧЬ, 23 окт — РИА Новости. Администрация Керченского политехнического колледжа при нападении действовала правильно, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

"Администрация колледжа действовала правильно", — сказал Аксенов журналистам.

"Ольга Николаевна (Гребенникова, директор колледжа. — Прим. ред.) здесь, никаких последствий. Здоровья и сил сейчас, чтобы пережить эту трагедию. Никаких последствий не будет, конечно. Спасибо, чтобы силы находит работать в такой сложной ситуации", — добавил Аксенов, отвечая на вопрос о возможных последствиях для директора колледжа.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.