На Ставрополье два школьника отравились "маслом" для наращивания мышц

НАЛЬЧИК, 23 окт – РИА Новости. Два школьника в Ставропольском крае отравились, предположительно, "маслом" для наращивания мышц, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба губернатора края.

"Двум школьникам из города Михайловска, предположительно получившим отравление из-за употребления "масла" для наращивания мышечной массы, продолжает оказываться медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По информации краевого министерства здравоохранения, пострадавшие школьники находятся в сознании, их состояние оценивается как удовлетворительное.

"По поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в школу выехал министр образования региона Евгений Козюра. В образовательном учреждении инициирована проверка", — отмечает пресс-служба.

Это уже второй за последнее время случай отравления школьников в Ставропольском крае. Ранее сообщалось, что 19 октября в городе Изобильный вследствие немедицинского употребления лекарственных средств были госпитализированы пятеро учащихся местной школы. Выехавший на место губернатор Ставрополья Владимиров поручил провести проверки в школах Изобильного, а также в аптеках, где продаются рецептурные препараты. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ.