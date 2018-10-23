Пермский суд увеличил срок экс-депутату, избившему DJ Smash

ПЕРМЬ, 23 окт — РИА Новости. Бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу добавили еще два месяца в колонии-поселении, признав его виновным не только в нападении на DJ Smash, но и в избиении студента в том же ночном клубе.

Об этом РИА Новости сообщили в секретариате судебного участка №2 Ленинского района Перми.

Во вторник мировой судья Анна Казакова вынесла решение по второму уголовному делу в отношении Телепнева о "причинении легкого вреда здоровью". В суде установлено, что в январе в пермском ночном клубе "Дом культуры" слуга народа "из хулиганских побуждений" несколько раз ударил 20-летнего студента.

"Телепнев признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, но с учетом уже вынесенного приговора, суд счел вправе заменить их на два месяца в колонии-поселении", — рассказали в секретариате.

За избиение DJ Smash (Андрея Ширмана) Телепнев и его друг Сергей Ванкевич получили по два года колонии-поселения.

Конфликт произошел в том же ночном клубе, но на месяц позже — в феврале. Поводом стал отказ диджея повторно сделать селфи с Ванкевичем. DJ Smash отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол, и Телепнев с Ванкевичем начали жестоко избивать Ширмана. Музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

В сентябре осужденные попытались оспорить приговор в Пермском краевом суде, но тот оставил его без изменений. Спустя некоторое время после этого политический совет местного отделения "Единой России" исключил Телепнева из партии.

На минувшей неделе Ванкевич прибыл в колонию, а Телепнев остался на свободе до окончания второго судебного процесса. У экс-депутата есть десять дней, чтобы оспорить приговор за избиение студента.

Адвокат Телепнева Александр Чепкасов заявил РИА Новости, что защита пока не решила, будет ли обжаловать это решение суда.