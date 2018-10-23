Состояние раненых в керченской трагедии улучшилось, сообщили в НИИ Рошаля

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Состояние всех пострадавших при стрельбе и взрыве в Керчи, эвакуированных в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ Рошаля) в Москве, немного улучшилось, несколько человек переведены в палаты, некоторые по-прежнему остаются в отделении реанимации, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения во вторник.

Директор учреждения Валерий Митиш ранее сообщил журналистам, что всего в НИИ были доставлены шесть пострадавших, пять из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, состояние еще одной девушки оценивалось как средней тяжести. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких и введены в медикаментозную кому.

В субботу медицинским консилиумом с привлечением специалистов из Москвы было принято решение о перевозке еще двух пациенток из республиканской детской клинической больницы Симферополя в столичный институт.

"Всем стало получше. Нескольких перевели в палаты, остальные пока в очень тяжёлом состоянии в реанимации. По степени тяжести каждому стало лучше на "единичку", она была у всех разная", — рассказала собеседница агентства.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.