Двух сбежавших из колонии-поселения в Ангарске заключенных арестовали

МОСКВА/ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Правоохранители нашли и арестовали двух заключенных, которые 20 октября сбежали из колонии-поселения в городе Ангарске Иркутской области, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что двое заключенных, ранее неоднократно судимые за совершение грабежей, краж и угонов, 20 октября сбежали из колонии-поселения в Ангарске.

"Двое осужденных, совершивших 20 октября 2018 года побег из места лишения свободы – ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, задержаны 22 октября в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории города Иркутска и помещены под стражу", — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова уточнила РИА Новости, что сбежавшие заключенные были обнаружены на съемной квартире.

"Сбежавшие были обнаружены сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Иркутской области 22 октября около 18.00 (13.00 мск) на съемной квартире в Октябрьском районе города Иркутска. Сопротивление при задержании не оказали", — сообщила она.

Хинданова также отметила, что оба заключенных по решению суда должны были отбывать срок до 2021 года. По словам представителя ГУФСИН РФ региона, "скорее всего, заключенным в настоящее время будет изменено место пребывания – из колонии-поселения их переведут под охрану".

По данным прокуратуры, на мужчин завели уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенное группой лиц по предварительному сговору", за которую предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.