В МЧС сообщили об отсутствии угрозы обрушения здания колледжа в Керчи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости. Угрозы обрушения здания политехнического колледжа в Керчи, где произошли взрыв и стрельба, по предварительным данным, нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

В понедельник специалисты приступили к обследованию здания колледжа при помощи аппаратно-программного мобильного диагностического комплекса "Стрела-П", который прибыл из Ростова-на-Дону "для оценки повреждений и возможности дальнейшей эксплуатации политехнического колледжа".

"Проведены исследования. По предварительной информации, угрозы обрушения здания нет", — сказал представитель областного МЧС. Он добавил, что сейчас специалисты проводят работу по обработке данных и подготовке служебной документации.

Мобильный диагностический комплекс позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени повреждений, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения. В среднем, оценка состояния зданий занимает не более семи дней.