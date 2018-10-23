Задержанный за кражу велосипеда в Москве мужчина признался в семи убийствах

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Москве мужчина, задержанный за кражу велосипеда, на допросе сознался полиции в убийстве семи человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сейчас проверяется его причастность к этим преступлениям", — пояснил собеседник агентства.

В полиции подтвердили факт задержания мужчины, но не стали раскрывать подробности. В отношении него пока возбуждено дело только по статье "Кража".

"Сотрудниками столичной полиции на юго-западе Москвы по подозрению в совершении кражи задержан мужчина 1989 года рождения. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению иных, в том числе особо тяжких преступлений", — пояснили в пресс-службе столичного управления МВД.