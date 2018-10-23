СК во вторник предъявит обвинение подозреваемому в убийстве девочки в Чите

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Следователи в течение вторника планируют предъявить обвинение подозреваемому в убийстве 12-летней школьницы, пропавшей в Чите, и выйдут с ходатайством в суд об его аресте, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.

Ранее СК сообщил, что 12-летняя школьница пропала в пятницу в Чите по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Дело находится на контроле главы управления СК по региону. Девочку искали полиция Читы и лучшие криминалисты забайкальского главка СК. Дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК. В ночь на вторник был задержан подозреваемый в убийстве. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал.

"Подозреваемый пока не признает вину, но у следствия достаточно улик. Мы сегодня планируем предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказал Марков.

Он добавил, что мужчина ранее был судим за изнасилование.