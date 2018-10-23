КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. В Чите нашли тело пропавшей в пятницу 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе ГУМВД Забайкальского края.
В СК уточнили, что следователи совместно с сотрудниками угрозыска обыскали жилище подозреваемого и получили доказательства его причастности к совершению преступления.
Девочка пропала по дороге в школу в пятницу. Ее круглосуточно искали более тысячи сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан. Полицейские опросили сотни человек — одноклассников, учителей, родственников, соседей.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, глава регионального СК Юрий Русанов поручил его ведение первому отделу по расследованию особо важных дел краевого управления.