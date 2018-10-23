Источник сообщил об отставке заместителя прокурора Башкирии после обысков

УФА, 23 окт — РИА Новости. Заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, дома и в кабинете которого следователи провели обыски в рамках дела против районного прокурора о крупной взятке, ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что в четверг следователи СК РФ по региону провели обыски у заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, правоохранители обыскали рабочий кабинет, квартиру и дачу чиновника. Сообщалось, что следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела против прокурора Советского района Уфы, задержанного с поличным при получении 5,5 миллиона рублей взятки от уфимского бизнесмена, который тоже стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве и дал показания следователям.
"Документ об отставке был подписан 19 октября, Горбунов ушёл на пенсию", — сказал агентству источник. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.
"Освободить государственного советника юстиции 3 класса Горбунова Олега Валентиновича от должности первого заместителя прокурора Республики Башкортостан и уволить 26 октября 2018 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (пункт 3 часть 1 статья 77 Трудового кодекса Российской Федерации)", — говорится в документе за подписью исполняющего обязанности генерального прокурора РФ Александра Буксмана, который предоставил источник.
Согласно документу, в соответствии с федеральным законом о прокуратуре Горбунову будет выплачено выходное пособие в размере 20 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин. Отмечается, что приказ принят при представлении прокурора Башкирии Андрея Назарова.
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