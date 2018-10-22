В Сергиевом Посаде трактор насмерть раздавил девушку

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Трактор насмерть задавил работницу предприятия в подмосковном Сергиевом Посаде, организована доследственная проверка, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Согласно информации следствия, в понедельник 22-летняя сотрудница предприятия грузила птиц в ковш трактора. Из-за неосторожных действий водителя, который не заглушил технику, трактор придавил девушку, от травм она скончалась на месте.

"Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи проведут судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.