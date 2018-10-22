Роскомнадзор не получал жалоб на работу СМИ по освещению трагедии в Керчи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Роскомнадзор не получал жалоб на работу СМИ по освещению трагедии в Керченском колледже, а трансляция ими видео преступления с камер наружного наблюдения не содержала признаков нарушения закона, хотя к морально-этическим принципам редакций вопросы остаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В отношении непроверенных источников и недостоверной информации: в компетенцию Роскомнадзора не входит установление достоверности как информации, так и ее источников. В отношении обращений с жалобами на СМИ: в Роскомнадзор обращений по вопросу распространения в СМИ информации по данному случаю не поступало", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Видео с камер наблюдения в момент убийства людей в надзорном ведомстве охарактеризовали как "шок-контент" и пояснили, что такого рода видеоматериалы необходимо анализировать на предмет наличия признаков нарушения требований законов. Это может быть пропаганда культа насилия и жестокости, информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям.

"В публикуемых видеоматериалах в СМИ пропаганда таких действий, обоснование, оправдание убийцы, побуждение к осуществлению подобных действий отсутствовали. Здесь скорее нужно говорить о морально-этических нормах и принципах журналистов/редакций", — отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Не стоит также забывать о том, что такая шокирующая информация может воздействовать на ребенка самым пагубным образом. Более того, такая информация, подаваемая систематически, где акцентируется внимание именно на причинах такого поступка и последствиях, может создать волну аналогичных, схожих действий последователей", — добавили в ведомстве.

Как пояснили в Роскомнадзоре, сведения о пострадавших несовершеннолетних в первый день после трагедии публиковались в СМИ для того, чтобы родители нашли своих детей.

"На следующий день в СМИ начали писать сведения о несовершеннолетних, которые погибли в колледже в Керчи. Однако эти сведения были размещены на официальном сайте Правительства Республики Крым. Согласно ст. 57 Закона о СМИ редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение этих сведений в случае, если они содержатся в ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений", — отмечается в сообщении.

Что касается трансляции развлекательного контента в дни траура, то в законодательстве РФ "отсутствует ответственность за такие нарушения", учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Республики Крым было лишь предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни траура, пояснили в пресс-службе Роскомнадзора.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.