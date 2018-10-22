В Хабаровске проверяют сообщения об обстреле Ан-24, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о том, что в самолет Ан-24, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, стреляли, в настоящее время устанавливают происхождение найденного в оборудовании предмета, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее РЕН-ТВ сообщил , что в носовой части самолета, летевшего из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск 17 октября, обнаружили сквозное отверстие, а после нашли пулю.

"Правоохранители проводят проверку по сообщению об инциденте. Вскрыли части оборудования и нашли там предмет. Пуля это или нет, пока сказать сложно. Для подтверждения нужно провести экспертизу. Пока также устанавливается, как этот предмет там оказался, – подложили его или в самолет стреляли", — сказал источник.

По его словам, пока самолет стоит на ремонте и не эксплуатируется.