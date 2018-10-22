Родственники жертв ДТП в Подмосковье получат выплаты от СК "Согласие"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Родственники погибших и пострадавших в крупной аварии на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья получат до 2 миллионов рублей выплат от страховщика СК "Согласие", сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Ранее в воскресенье сообщалось, что четыре человека погибли и не менее 10 пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в Дмитровском районе Подмосковья на 48-м километре трассы А-108. Представитель ГИБДД РФ сообщал журналистам, что авария произошла из-за того, что автобус ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Ивеко", следовавший по маршруту №36 город Дмитров — село Рогачево и перевозивший 14 человек.

По данным на полдень 22 октября, двое пострадавших в ДТП находились в больнице в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

"Согласно данным базы АИС НССО, гражданская ответственность владельца маршрутного автобуса застрахована в ООО "СК "Согласие". Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем", — уточнил Юргенс.