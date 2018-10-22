В Крыму заявили о попытках вбросов по трагедии в Керчи со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Власти Крыма зафиксировали сотни попыток информационных вбросов о трагедии в Керчи с украинской стороны, целью которых было посеять панику среди населения, заявил заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

"Мы констатировали сотни попыток вбросов с украинской стороны. Это традиционный для нас уже крымский аспект, когда украинская сторона пытается на этом сыграть. Видели мы и другое, то, с чем столкнулись в Крыму впервые, когда в районе пресс-подходов, в определенном массовом скоплении людей, под видом обычного гражданина начинали кричать и вбрасывать в толпу недостоверную информацию, тем самым вызывая определенные панические настроения в толпе", — сказал Первых в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, вся собранная информация о попытках посеять панику среди населения и информационных вбросах уже передана силовым структурам.

"Мы полагаем, что делалось это в основном не случайно, а вполне специально", — отметил Первых.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.