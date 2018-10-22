В Керчи более 90% детей вернулись к учебе после трагедии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Более 90% детей в Керчи вернулись к учебе в школах и детсадах с понедельника, паники среди населения в связи с событиями в Керченском политехническом колледже нет, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

"Более 90% детей приступило в понедельник к процессу обучения, за исключением Керченского политехнического колледжа. Паники никакой нет", — сказал Мельгазиев.

Ранее в министерстве образования Крыма РИА Новости сообщили, что занятия в колледже, где произошла стрельба и взрыв, возобновятся во вторник в сокращенном режиме.

Студент четвертого курса 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил с собой. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.