Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области возросло до 18

На месте ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля под Нижним Новгородом. 22 октября 2018

На месте ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля под Нижним Новгородом. 22 октября 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Количество получивших травмы при столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области увеличилось до 18 человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Богородск — Нижний Новгород, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia на 15-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов в Богородском районе в понедельник в 6.30. Водитель легкового авто погиб.

По уточненной информации министерства здравоохранения Нижегородской области, травмы получили 18 человек.

"В поликлинику Богородской центральной районной больницы самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая. После оказания необходимой медицинской помощи она была направлена на амбулаторное лечение. Таким образом, в результате ДТП пострадали 19 человек, из них 1 человек погиб, 5 — госпитализированы, 13 человек после осмотра и оказания первой медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение", — пояснили в областном минздраве.

Там уточнили, что трое пострадавших в аварии доставлены в городскую клиническую больницу №13 Нижнего Новгорода, еще двое находятся в Богородской центральной районной больнице.