Хирурги Петербургского университета оказали помощь пострадавшим в Керчи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Группа детских хирургов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета оказала медицинскую помощь пострадавшим в политехническом колледже в Керчи, сообщает университет.

По состоянию на утро 22 октября в медицинских учреждениях состоит 46 человек, из них 28 детей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России. Из всех госпитализированных в крайне тяжелом состоянии находится 3 человека. Все крайне тяжелые и тяжелые пациенты стабильны, без отрицательной динамики, отметили в Минздраве.

"Бригада лучших детских хирургов Педиатрического университета под руководством главного детского хирурга Минздрава РФ, профессора кафедры хирургических болезней детского возраста СПбГПМУ Алексея Владимировича Подкаменева была направлена в Крым для оказания помощи", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе университета, в составе бригады три хирурга и анестезиолог, сегодня двое из них отправились в Краснодар.

"По словам врачей, у многих пациентов наблюдается заражение ран", — отмечают в университете.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.