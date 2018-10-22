Глава Северной Осетии не исключил, что причиной пожара на заводе был поджог

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров не исключил, что возможной причиной пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе мог стать поджог, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.

"В момент возникновения пожара людей в цеху не было, никто из работников не пострадал. Поэтому не исключаю, что это мог быть специальный поджог. Думаю, следственный комитет разберется, я лично проконтролирую этот вопрос", — процитировали в пресс-службе слова Битарова.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.