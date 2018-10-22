Общежитие политехнического колледжа в Керчи открыто для студентов

КЕРЧЬ, 22 окт – РИА Новости. Общежитие керченского политехнического колледжа работает в штатном режиме и открыто для студентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Крыма.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

Ранее издание "Московский комсомолец" сообщило, что общежитие керченского политеха, где в прошлом году проживал Росляков, закрыто для студентов на время следственных действий.

"Общежитие не закрыто, всё там в порядке", — сообщили в пресс-службе минобразования.

Как уточнил РИА Новости мэр Керчи Сергей Бороздин, студенты в понедельник возвращаются в общежитие после выходных. "В общежитии выставлена охрана, об этом попросил директор колледжа для психологического успокоения детей. Может быть не пускали чужих, а те, кто там проживает, всех пускают, никаких там обысков сейчас не идет", — сказал Бороздин.

Занятия в колледже возобновятся во вторник в сокращенном режиме в другом корпусе. В здании, где произошла трагедия, уроков не будет.