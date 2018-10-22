Проректора МГТУ имени Баумана заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Евгения Старожука подозревают в крупном хищении. Об этом рассказал его адвокат Сурен Аванесян, он также защищает интересы еще одного фигуранта дела — генерального директора компании "Вторцветмет" Олега Гарина.

Следствие считает, что Старожук и Гарин не исполнили госконтракт по созданию определенного сплава на 500 миллионов рублей.

Защита утверждает, что сплав с нужными характеристиками создан, "есть патентное изобретение, есть все необходимые документы".

Статья о крупном хищении предполагает наказание до десяти лет колонии.

Как сообщили в университете, разбирательство началось после жалобы конкурента — компании, проигравшей МГТУ в конкурсе на создание сплава.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров рассказал РИА Новости, что Старожук пользуется в вузе "абсолютным доверием".

"Он не отстранен от работы, следствию пять лет (контракт заключен в 2012 году. — Прим. ред.), суд разберется. <…> Он очень авторитетный человек, очень много заслуг у него", — подчеркнул Александров.

В вузе ежегодно проходит около 70 различных аудиторских проверок, в том числе ревизии Счетной палаты, "так что можете понимать, что любая соринка в любом глазу рассматривается", заключил ректор.