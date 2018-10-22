В Керчи в доме рядом с политехническим колледжем произошел хлопок газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в офисе в доме рядом с политехническим колледжем в Керчи, в результате в помещении произошли разрушения, пострадала женщина, сообщил РИА Новости помощник начальника ГУМЧС по региону Владимир Иванов.

"В 12.30 в понедельник в помещении офиса на улице Войкова, 1-а в Керчи, где расположена фирма "Благодать", при замене газовых баллонов сорвало клапан, образовалась газовоздушная смесь. От искры произошел хлопок, выбило окна, двери, пострадала женщина, она госпитализирована", — сообщил Иванов.

В результате ЧП произошло возгорание вещей и имущества на площади 6 квадратных метров, в 12.46 ликвидировано горение. На месте работало два отделения пожарно-спасательной службы.